Мурат Гассиев — Курбат Пулев: дата боя на турнире IBO.PRO 13

Армянский боец Мурат Гассиев и болгарин Кубрат Пулев проведут поединок в тяжелом весе в пятницу, 12 декабря. Вечер бокса состоится в Дубае (ОАЭ). Бой за регулярный титул WBA возглавит турнир. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию боя покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. Также смотреть боксерский вечер можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

На счету 32-летнего Гассиева — 32 победы (25 нокаутом), 2 поражения и 1 несостоявшийся поединок.

44-летний Пулев на ринге провел 35 боев, в которых одержал 32 победы (14 нокаутом) и потерпел 3 поражения.