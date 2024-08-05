Кроуфорд рассказал, что удивило его в бою с Мадримовым

Чемпион мира в четырех весовых категориях Теренс Кроуфорд (41-0) признался, что Исраил Мадримов (10-1) удивил его своим терпением.«Я постоянно доставал его своим джебом. Кажется, мой удар беспокоил его на протяжении всего боя. Мадримов также нанес несколько сильных ударов правой, что, вероятно, повлияло на мнение судей. Больше я от него ничего не видел.

Мы знали, что этот парень хорошо двигается, силен и вынослив. Однако меня поразило его терпение. Он действительно был очень терпелив. У него было всего 10 боев среди профессионалов, зато более 300 — среди любителей. Он знает, как драться, и отлично использует ошибки соперника», — сказал «Бад» на пресс-конференции.

Кроуфорд победил Мадримова единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.