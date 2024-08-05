Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 10:39

Кроуфорд рассказал, что удивило его в бою с Мадримовым

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион мира в четырех весовых категориях Теренс Кроуфорд (41-0) признался, что Исраил Мадримов (10-1) удивил его своим терпением.«Я постоянно доставал его своим джебом. Кажется, мой удар беспокоил его на протяжении всего боя. Мадримов также нанес несколько сильных ударов правой, что, вероятно, повлияло на мнение судей. Больше я от него ничего не видел.

Мы знали, что этот парень хорошо двигается, силен и вынослив. Однако меня поразило его терпение. Он действительно был очень терпелив. У него было всего 10 боев среди профессионалов, зато более 300 — среди любителей. Он знает, как драться, и отлично использует ошибки соперника», — сказал «Бад» на пресс-конференции.

Кроуфорд победил Мадримова единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Бокс
Теренс Кроуфорд
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Андреева и Шнайдер подвели итоги Олимпиады-2024
Серб Новак Джокович впервые в карьере выиграл Олимпиаду
В Санкт-Петербурге произошло новое обрушение в старинном здании
Тюкавина прорвало, у Лички проснулся инстинкт убийцы, его команда оказывает давление на «Зенит»
Опубликованы новые кадры задержания Гершковича и Уилана в России
Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет на фоне беспорядков в стране
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мадримов: «Не могу сказать, что бой с Кроуфордом был самым сложным в карьере»

Стивенсон: «Ломаченко — ссыкло»
Новости
RSS RSS
Все новости