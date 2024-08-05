Стивенсон: «Ломаченко — ссыкло»

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0) раскритиковал чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко (18-3) за то, что тот не хочет выходить с ним на ринг.

«Он просто ссыкло. Ломаченко показал себя крутым за пределами ринга, но я предложил ему бой. Я бы хотел провести поединок, но, кажется, он не хочет драться со мной. Ломаченко делает вид, что хочет сразиться со мной вне ринга», — сказал американец Boxing News.

Ломаченко и Стивенсон устроили жесткую перепалку во время вечера бокса, на котором дрались чемпион мира в четырех весовых категориях Теренс Кроуфорд (41-0) и экс-чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Исраил Мадримов (10-1).

Ломаченко в прошлом бою нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Стивенсон в прошлом бою одолел немецкого боксера армянского происхождения Артема Арутюняна (12-2) единогласным решением судей (112-116, 110-118, 109-119). Бой состоялся 6 июля в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.