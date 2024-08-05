Мадримов: «Не могу сказать, что бой с Кроуфордом был самым сложным в карьере»

Экс-чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Исраил Мадримов (10-1) поделился впечатлениями после поединка с чемпионом в четырех весовых категориях Теренсом Кроуфордом (41-0).

«Я чувствую себя хорошо и думаю, что могу гордиться собой, как сказал Эдди Хирн. Кроуфорд действительно очень хороший боец. Он лучший вне зависимости от весовой категории. Его нельзя назвать легким соперником. Теренс нокаутировал последние 10 оппонентов, включая Спенса и других.

Я не могу сказать, что это был мой самый сложный бой в карьере. Есть вопросы к тому, как он выиграл этот пояс. В прошлом поединке, когда я боролся за титул, то выиграл титул легко. Я тогда показал, почему достоин быть чемпионом. Я чувствую себя хорошо. У меня нет никаких сомнений в себе», — сказал Мадримов на пресс-конференции.

Кроуфорд победил Мадримова единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.