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Сегодня, 09:17

Артур Бетербиев рассказал, какой у него вес в межсезонье

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) отметил, что ему комфортно тренироваться в межсезонье с весом 85-87 кг.

«Обычно в межсезонье мой вес в районе 85-87 кг. В таком весе комфортно жить и тренироваться в свое удовольствие, чтобы поддерживать форму. Я много работаю с железом, поэтому мне необходим запас мощности, чтобы не было травм. Вот сегодня поднял в общей сложности 5 т. С маленькой массой тела это было бы сложно сделать. Ну а за два месяца подготовки к бою я плавно вхожу в нужный вес», — написал Бетербиев в соцсетях.

Бетербиев и обязательный претендент на титул WBC в полутяжелом весе Каллум Смит (29-1) подерутся 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.

Бокс
Артур Бетербиев
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