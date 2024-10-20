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Кремлев: «Бетербиев и Бивол – самые крутые боксеры, потому что я 20 лет не видел такого боя»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев подвел итоги боя между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Бой был ровным, можно было и туда, и туда присудить победу. Но концовку, конечно, взял Артур Бетербиев, он полностью отдался в этом бою. Он победил заслуженно, можно его поздравить. Здесь нет никакого скандала. Разных экспертов много, но победа — заслуженная.

Бетербиев и Бивол — это самые крутые боксеры, потому что я за 20 лет не видел такого боя. Они оба достойны. Бивол — молодец, у него хорошее будущее. Они оба показали высокий класс бокса», — цитирует Кремлева «РБ Спорт».

12 октября Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: «РБ Спорт»
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Умар Кремлев
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