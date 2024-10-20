Муртазалиев: «Все могут позавидовать тому, какой Тим воин»

Российский боксер Бахрам Муртазалиев прокомментировал победу над Тимом Цзю, представляющим Австралию. Он защитил титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе.

«Когда я нанес первый удар, почувствовал, как это было тяжело. Все могут позавидовать воле и тому, какой Тим воин. Я хотел бы пожелать ему всего наилучшего, и я надеюсь, что однажды мы сможем работать вместе, он сможет прийти в наш спортзал, и мы сможем обменяться опытом и помочь друг другу расти», — приводит SN слова Цзю.

Теперь у 31-летнего Муртазалиева — 23 победы в 23 боях. На счету 29-летнего Цзю 2 поражения подряд при 24 победах.