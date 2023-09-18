Тайсон Фьюри оскорбил Усика, назвав его «украинском бомжом»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался об украинском боксере Александре Усике.

«Я не заинтересован в бое с Усиком. Он маленький украинский бомж. Это все, что он для меня значит», — приводит слова Фьюри РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

Усик 26 августа нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в девятом раунде боксерского поединка. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся во Вроцлаве (Польша).

Фьюри 28 октября подерется с Фрэнсисом Нганну в Эр-Рияде из Саудовской Аравии. Бой пройдет в формате 10 раундов по правилам ММА. На кону не будет стоять титул WBC.