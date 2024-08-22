Кевин Джонсон: «Я влюблен в российский флаг! Мои поздравления всем!»

Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон в комментарии «СЭ» поздравил россиян с Днем государственного флага.

«Мои поздравления россиянам, гражданам, правительству — всем! Это большой день! Я влюблен в российский флаг», — сказал Джонсон «СЭ».

44-летний экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Джонсон получил гражданство РФ в январе 2024 года. До этого спортсмен представлял США.

День флага России отмечается ежегодно в фиксированную дату — 22 августа.