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Сегодня, 18:18

Идигов и Гаджиев разыграют титул IBF International во втором среднем весе в Грозном

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В Грозном состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Асланбек Идигов и Орхан Гаджиев. Спортсмены разыграют титул IBF International во втором среднем весе.

Турнир состоится 28 августа в спортивном комплексе «Колизей». Организатором выступит промоутерская компания Akhmat boxing promotion.

Идигов (24-1-0) последний поединок провел в феврале этого года, где одержал досрочную победу. На счету Гаджиева (16-2-2) пять побед подряд.

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