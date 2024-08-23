Идигов и Гаджиев разыграют титул IBF International во втором среднем весе в Грозном

В Грозном состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Асланбек Идигов и Орхан Гаджиев. Спортсмены разыграют титул IBF International во втором среднем весе.

Турнир состоится 28 августа в спортивном комплексе «Колизей». Организатором выступит промоутерская компания Akhmat boxing promotion.

Идигов (24-1-0) последний поединок провел в феврале этого года, где одержал досрочную победу. На счету Гаджиева (16-2-2) пять побед подряд.