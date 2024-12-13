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13 декабря, 23:48

Джонсон: «Я бы легко вырубил Пола в пяти раундах»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский боксер Кевин Джонсон, имеющий российское гражданство, поделился мнением о бое Майка Тайсона с блогером Джейком Полом.

«Я, конечно, смотрел бой Тайсона и Пола. Думаю, Майк просто захотел срубить деньжат. В этом вся суть этого боя. И он это сделал. Но несмотря на все разговоры, Тайсон — легенда. Он прошел все в свое время, однако он до сих пор на ринге. И мало того, что он просто сделал это, так Майк сделал это с учетом всех трудностей и запретов. Джейк Пол никогда никого не побьет по-настоящему. Я бы легко вырубил Пола в пяти раундах. Поэтому я своего мнения по поводу Тайсона не изменю. Он всегда будет легендой для меня. Майк за свою карьеру достиг всего», — приводит слова Джонсона Legalbet.

Поединок Тайсона и Пола прошел 16 ноября и завершился победой Пола единогласным решением судей. Позже Тайсон заявил, что даже не вспотел в том бою.

Источник: Legalbet
Джейк Пол
Кевин Джонсон
Майк Тайсон
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