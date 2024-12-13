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13 декабря, 23:30

Александр Усик против Тайсона Фьюри 2: дата проведения боя и во сколько начнется

Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой-реванш в ночь на 22 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Александр Усик с кадром первого боя против Тайсона Фьюри а пресс-конференции реванша.
Фото Getty Images

Поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Арене» в ночь с 21 декабря.

Бой Усик vs Фьюри 2 возглавит боксерский вечер и начнется после полуночи по московскому времени, ориентировочно — не ранее 1.30 мск воскресенья, 22 декабря.

На кону — титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Усик после победы над Фьюри в первом бою в Эр-Рияде 18 мая раздельным решением судей стал абсолютным чемпионом. Летом Александр оставил вакантным пояс IBF из-за пункта контракта об обязательном реванше с Тайсоном.

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По данным The Sportster, в повторном бою пропорция распределения гонораров сместилась от британца к украинцу: Усик получит порядка 114 миллиона долларов, а Фьюри заработает около 76 миллионов.

Новый бой: Фьюри против Усика, дата реванша 21.12.2024 — последние новости

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Александр Усик
Тайсон Фьюри
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