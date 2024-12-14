Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 07:00

Боксер Пирог — о бое Фьюри и Усика: «Это два супертяжеловеса с высоким боксерским IQ. В теории у Тайсона больше шансов на победу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Если второй бой продлится в том же темпе и на той же дистанции, что и первый, то отдам предпочтение Усику. Он показал, что такой бокс ему удобен. Но не припомню, чтобы Фьюри проигрывал в реваншах. Следовательно, у него есть хорошая черта — извлекать уроки из первых боев. Думаю, что он будет в этом поединке немного другим», — сказал Пирог для «СЭ».

Также экс-чемпион мира отметил боксерский интеллект Фьюри.

«Раньше мы поддерживали контакт с тренером Фьюри Стюардом и он всегда отмечал особое боксерское мышление Тайсона. Поэтому я давно понял и глядя на его бои убедился, что это парень с высоким боксерским IQ, он умеет делать правильные выводы из своих боев. Для Усика это будет тяжелый поединок. Еще перед их первой встречей я сказал, что это уникальный случай, когда встречаются два супертяжеловеса с высоким боксерским IQ, но с разными стилями. Отсюда и интрига. Если Фьюри извлек уроки, то у него больше шансов победить. Есть такое правило: хороший большой боксер из 10 раз одержит больше побед над хорошим маленьким. Поэтому в теории у Фьюри больше шансов, но учитывая неординарность Усика, нас ждет интригующий бой-реванш», — добавил Пирог.

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Усик
Дмитрий Пирог
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ
Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты ЧМ
В Орловской области из-за массированной атаки беспилотников загорелось топливо
В Швейцарии осудили нападение активисток на памятник в Женеве
Украинцы устроили истерику. Чем обернулась жеребьевка квалификации на ЧМ-2026
В ГД собираются внести законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения
Популярное видео
Минаков vs Кевин Джонсон / Папин vs Харди: прямой эфир
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джонсон: «Я бы легко вырубил Пола в пяти раундах»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости