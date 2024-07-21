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Сегодня, 12:40

Ломаченко прилетел в Лос-Анджелес на переговоры с Дэвисом

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3) всерьез рассматривает вариант боя с чемпионом по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвисом (30-0).

«Источники сообщили, что Василий Ломаченко на этой неделе был в Лос-Анджелесе, чтобы обдумать предложение о бое с Дэвисом», — написал инсайдер ESPN Майк Коппинджер в соцсети X.

Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Василий Ломаченко
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