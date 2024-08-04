Двали: «Надеюсь на восстановление зрения. С божьей помощью»

Российский боксер Дмитрий Двали рассказал о том, что готовится к операции на глаз.

«Пока не готов давать масштабные комментарии. Если вкратце, то готовлюсь к операции. Она ожидается на следующей неделе. Насчет возвращения в бокс ничего не могу сказать. Хотя бы надеюсь на восстановление зрения. С божьей помощью», — приводит слова Двали сайт Matchtv.ru.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки Двали получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

Спортсмена доставили в больницу в Москве, медики пытаются сохранить глаз, как орган, но восстановить зрение не удастся. В случае, если врачи не смогут спасти глаз, боксеру грозит установка протеза. Сам Двали считает, что его карьера завершена из-за этого инцидента.