Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 07:02

Рой Джонс сообщил о трагической гибели своего сына Деандре

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рой Джонс.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) сообщил о гибели своего сына Деандре.

«К сожалению, мой сын Деандре покончил с собой в субботу. Я благодарен богу за то, что он дал мне возможность вернуться домой в пятницу вечером и провести последнюю ночь в его жизни с ним и семьей. Я знаю, многие сейчас переживают трудные времена, но ничто не стоит лишения жизни. Бог дает ее, и он должен быть тем, кто ее заберет. Пожалуйста, уважайте нашу личную жизнь и жизнь моей семьи, пока мы переживаем эту потерю. Спасибо за поддержку», — написал Джонс в своих соцсетях.

Деандре было 32 года. У Джонса и его супруги Нэтлин есть еще два сына: Дешон и Рой Джонс III.

В 2015 году Джонс получил российское гражданство. Американец в своем последнем поединке проиграл экс-чемпиону UFC в легком весе Энтони Петтису (1-0) решением большинства судей. Бой состоялся 1 апреля в Милуоки, США.

Рой Джонс
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Преступники ограбили дом матери Адриена Рабьо
«Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Экс-балтиец сломался, Суареса не выпустили, а в США нашли нового Месси. Что произошло на Кубке Америки-2024 24 июня
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умершего три месяца назад боксера Каллероса отстранили за допинг

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости