Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Костя Цзю — об отстранении российских спортсменов: «В мире происходит сумасшествие, но сейчас все поменяется»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю в разговоре с «СЭ» на фестивале «Движение» высказался о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

— Сейчас часто обсуждают возможное возвращение наших спортсменов на международную арену. Как считаете, когда это пройдет? Какие видите предпосылки?

— Предпосылками являются созданные прецеденты, один из них — это бокс. Он дал возможность выступать с нашим флагом на мировой арене. Победители Европы и мира выходят с флагом России на турниры. Для многих спортсменов это имеет значение. Сейчас все поменяется, головы отрезвеют. Какое-то сумасшествие происходит в мире, и я говорю не только про МОК. Когда боятся, то так и делают, а нас боятся.

С 2022 года российские спортсмены отстранены от международных турниров во многих видах спорта. В марте 2023-го МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям атлетов из России исключительно в нейтральном статусе.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс
Костя Цзю
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
Медведев спокойно закрыл Циципаса. Даниил уже в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае
«Это детская мечта». Канцеров осваивается в НХЛ, дождался Бедарда и победил Малкина
Популярное видео
Юлия Высоцкая — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Юлия Высоцкая — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Захарова назвала неспособность конкурировать причиной возможных санкций ЕС против российских спортсменов
Свищев назвал страшилками намерения ЕС ограничить доступ российских спортсменов к международным соревнованиям
«Не можем объяснить, почему так случилось». Визовый скандал с Мельниковой, видимо, останется безнаказанным
В Евросоюзе обсуждают введение санкций против российских спортсменов
FIS предоставила нейтральный статус российским сноубордистам Надыршиной и Логинову
Хоркина о невыдаче виз российским гимнасткам: «Кто позаботится о том, чтобы этого больше не повторилось?»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Костя Цзю: «Зовут в политику, но я не буду туда лезть — дал себе обещание»

Хитчинс нокаутировал Камбососа
Новости
RSS RSS
Все новости