Костя Цзю — об отстранении российских спортсменов: «В мире происходит сумасшествие, но сейчас все поменяется»

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю в разговоре с «СЭ» на фестивале «Движение» высказался о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

— Сейчас часто обсуждают возможное возвращение наших спортсменов на международную арену. Как считаете, когда это пройдет? Какие видите предпосылки?

— Предпосылками являются созданные прецеденты, один из них — это бокс. Он дал возможность выступать с нашим флагом на мировой арене. Победители Европы и мира выходят с флагом России на турниры. Для многих спортсменов это имеет значение. Сейчас все поменяется, головы отрезвеют. Какое-то сумасшествие происходит в мире, и я говорю не только про МОК. Когда боятся, то так и делают, а нас боятся.

С 2022 года российские спортсмены отстранены от международных турниров во многих видах спорта. В марте 2023-го МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям атлетов из России исключительно в нейтральном статусе.