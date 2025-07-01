Бокс/ММА
Допинг

1 июля, 17:51

Хатаев дисквалифицирован на два года за допинг

Камила Абдурахманова
корреспондент

Российский боксер Имам Хатаев, бронзовый призер Олимпийских игр, получил дисквалификацию на два года за нарушение антидопинговых правил. Как информирует сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA), в допинг-пробе спортсмена от 9 апреля 2024 года обнаружены следы кломифена и его метаболитов.

Срок дисквалификации Хатаева истекает 25 июня 2027 года. Все его спортивные достижения с 9 апреля 2024 по 26 июня 2025 года аннулированы.

Хатаеву 30 лет, он чемпион мира 2023 года в Ташкенте и бронзовый призер Олимпиады 2020 года в Токио. На профессиональном ринге он выиграл все десять боев.

Имам Хатаев
Профессиональный бокс
