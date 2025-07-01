Хатаев дисквалифицирован на два года за допинг

Российский боксер Имам Хатаев, бронзовый призер Олимпийских игр, получил дисквалификацию на два года за нарушение антидопинговых правил. Как информирует сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA), в допинг-пробе спортсмена от 9 апреля 2024 года обнаружены следы кломифена и его метаболитов.

Срок дисквалификации Хатаева истекает 25 июня 2027 года. Все его спортивные достижения с 9 апреля 2024 по 26 июня 2025 года аннулированы.

Хатаеву 30 лет, он чемпион мира 2023 года в Ташкенте и бронзовый призер Олимпиады 2020 года в Токио. На профессиональном ринге он выиграл все десять боев.