Лучкину могут исключить из сборной по боксу за курение вейпа с орангутангом

Тренер боксерши Анастасии Лучкиной Владимир Акатов сообщил, что спортсменку могут исключить из команды за курение вейпа с орангутангом в крымском зоопарке.

В сети появилось видео, как Лучкина курит вейп в парке «Тайган», а затем дает его орангутангу. В Федерации бокса России заявили, что Лучкину накажут в соответствии с кодексом этики. Анастасия является кандидатом в мастера спорта по боксу.

На вопрос о возможном наказании для спортсменки Акатов ответил, что оно может быть вплоть до исключения из команды.

«Видео это я еще не видел, но меня уже поставили в известность о произошедшем. Настя сейчас находится на отдыхе в Индии. Я удивлен, потому что она не курит, и вот такое дурачество. Взрослый человек, 24 года, член сборной. Ясное дело, мы будем обсуждать этот эпизод», — сообщил тренер ТАСС.