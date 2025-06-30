Бокс/ММА
30 июня, 19:00

Лучкину могут исключить из сборной по боксу за курение вейпа с орангутангом

Камила Абдурахманова
корреспондент

Тренер боксерши Анастасии Лучкиной Владимир Акатов сообщил, что спортсменку могут исключить из команды за курение вейпа с орангутангом в крымском зоопарке.

В сети появилось видео, как Лучкина курит вейп в парке «Тайган», а затем дает его орангутангу. В Федерации бокса России заявили, что Лучкину накажут в соответствии с кодексом этики. Анастасия является кандидатом в мастера спорта по боксу.

На вопрос о возможном наказании для спортсменки Акатов ответил, что оно может быть вплоть до исключения из команды.

«Видео это я еще не видел, но меня уже поставили в известность о произошедшем. Настя сейчас находится на отдыхе в Индии. Я удивлен, потому что она не курит, и вот такое дурачество. Взрослый человек, 24 года, член сборной. Ясное дело, мы будем обсуждать этот эпизод», — сообщил тренер ТАСС.

Источник: ТАСС
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Adiоs Amigos R

    Куда смотрит Гринпис?

    01.07.2025

  • Иванова Кира

    Райка, не ревнуй! Я позвонила орангутангу Абраше в Тайган. Он приглашает тебя в гости, просил чтобы ты прихватила с собой кальян, пиво и чипсы. Тяжело ему в неволе однако, а тоже хочется расслабиться.

    01.07.2025

  • Иванова Кира

    Рая, Рая, Рая, Ты сама не знаешь, Что с огнем играешь, Ну играй, играй, играй! Ты орангутанга Прямо в ад бросаешь, А потом обратно Поднимаешь в рай!:smoking::gorilla::innocent:

    01.07.2025

  • Raissa Kraitser

    Наказать за такое надо, однозначно!

    30.06.2025

  • Raissa Kraitser

    ты в своем уме или ты такая же как и она без мозгов?!

    30.06.2025

  • Ратислав

    С Хабибом что ли спелась?

    30.06.2025

  • Иванова Кира

    Сотрудники Смитсоновского Национального зоологического парка в городе Вашингтоне научили орангутангов пользоваться планшетом iPad и курить кальян и вейп, после чего их президент подарил его парку "Тайган.

    30.06.2025

  • Mick Shelby

    Теперь мы знаем, что курить с орангутаном неэтично. Кодекс этики надо соблюдать.

    30.06.2025

  • Иванова Кира

    Приезжает Настя в Индию, подруга индуска спрашивает: - Чего грустная такая? - Представляешь, была на экскурсии в парке "Тайган", выбегает орангутанг, затаскивает меня в кусты и начал домогаться, еле отбилась, дала ему покурить. - Да....бывает же такое....Ну ничего, главное, чтоб об этом никто не узнал, ты же знаешь, я могила, орангутанг говорить не умеет. - Да...не говорит, не пишет, не звонит, забыл наверное совсем.

    30.06.2025

  • Иванова Кира

    Интересно почему в кодексе этики федерации бокса России запрет курения именно с орангутангом? С макакой можно, гориллой и даже с шимпанзе, а с абрамом гутангом нельзя(( :smoking: Хорошо банан ему не дала, а то за расизм бы её на год дисквалифицировали...:banana::banana::banana::gorilla:

    30.06.2025

  • Slim Tallers

    Это клевета. Валуев никакой не орангутанг,хотя и похож.

    30.06.2025

