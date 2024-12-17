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Гонорар Александра Усика за реванш с Тайсоном Фьюри: сколько заработает Усик в бою с Фьюри

Гонорары Усика и Фьюри за бой-реванш 21 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Александр Усик.
Фото Getty Images

Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри проведут бой-реванш за звание чемпиона мира в тяжелом весе в субботу, 21 декабря. Поединок пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется после полуночи 22 декабря по московскому времени.

Официальная сумма гонорара Усика и Фьюри не раскрывалась. По информации The Sportster, за второй бой Александр получил больше Тайсона (в отличии от предыдущего) и гарантированно заработает 114 миллионов долларов (без процента от продажи трансляции). Гонорар украинца за первый поединок, который состоялся в ночь с 18 на 19 мая, оценивается в сумму около 65 миллионов долларов.

Весной Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Теперь на кону будут стоять пояса Александра по версии WBA-Super, WBO, IBO, WBC, The Ring, а титул IBF он оставил летом из-за невозможности провести обязательную защиту в этой организации.

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. Александр Усик — Тайсон Фьюри: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

Официальной трансляции боя в России не ожидается. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию реванша. Следить за ключевыми событиями и результатом боя Усик — Фьюри можно в нашем матч-центре.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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Гонорар Тайсона Фьюри за реванш с Александром Усика: сколько заработает Фьюри в бою с Усиком

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