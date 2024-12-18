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Молдавский — о бое Фьюри и Усика: «Александру будет намного сложнее»

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Боец Bellator Валентин Молдавский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри (34-1-1) и украинца Александра Усика (22-0-0).

«Надеюсь, бой будет не менее интересным, чем первый. Отношусь к ним одинаково и шансы у них, по моему мнению, равны. Тайсон должен учиться на своих ошибках и быть более сосредоточенным, из-за чего Александру будет намного сложнее», — сказал Молдавский для «СЭ».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (не ранее 1.30 мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Денис Сафронов

Бокс
Александр Усик
Валентин Молдавский
Тайсон Фьюри
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Гонорар Александра Усика за реванш с Тайсоном Фьюри: сколько заработает Усик в бою с Фьюри

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