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Гонорар Тайсона Фьюри за реванш с Александром Усика: сколько заработает Фьюри в бою с Усиком

Стало известно, сколько заработает Тайсон Фьюри за бой с Александром Усиком
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Тайсон Фьюри.
Фото AFP

21 декабря состоится реванш британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика. Бой в тяжелой весовой категории пройдет в спортивном комплексе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — около 1.30 по московскому времени.

Официальные данные о гонорарах за бой не разглашаются. По инсайдерской информации издания The Sportster, британский боксер получит 76 миллионов долларов. Это гарантированный гонорар, но к данной сумме еще прибавится процент от продаж платных трансляций.

Также британское издание Independent сообщило, что призовой фонд за первый бой распределялся как 70 на 30 в пользу Фьюри, а в реванше — 40 на 60 в пользу Усика.

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. Александр Усик — Тайсон Фьюри: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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