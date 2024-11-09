Муталибов: «Если бы Аминева и Молдажанова встретились с Хелиф, то бой бы дали однозначно»

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов заявил, что отечественные спортсменки смогли бы противостоять алжирке Иман Хелиф, если бы такой бой был легальным.

«Мы разбирали с нашими ведущими спортсменками — Азалией Аминевой и Альбиной Молдажановой — тот боксерский турнир, который проходил в Париже. Понимаем, что если бы они обе встретились с Хелиф, то бой бы дали однозначно. При этом мы понимаем, что опубликованные документы относительно Хелиф и ранее вынесенная дисквалификация со стороны IBA (Международной ассоциации бокса) не дают никакой возможности для выступления в соревнованиях среди женщин. Но я знаю, что наши спортсменки готовы боксировать с любым» — цитирует Муталибова ТАСС.

Алжирская боксерша завоевала золото в весовой категории до 66 килограммов на прошедших Олимпийских играх в Париже. В 2023 году Хелиф не была допущена до чемпионата мира из-за проваленного гендерного теста. В начале ноября в СМИ появились детали гендерного теста спортсменки, согласно которому алжирка оказалась биологическим мужчиной.