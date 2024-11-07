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22-летний боксер умер во время тренировки в Челябинске

Алина Савинова
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Российский боксер Георгий Оголихин скончался во время тренировки, проходившей в челябинском дворце спорта «Динамо», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Федерацию бокса Челябинской области.

Спортсмен потерял сознание во время занятия и не пришел в себя. Отмечается, что Центр спортивной подготовки по боксу Челябинской области и региональная федерация бокса инициировали служебную проверку по данному инциденту. Тренер Оголихина будет отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств.

22-летний боксер тренировался под руководством заслуженного тренера России Владимира Рощенко. Ранее спортсмен не жаловался на свое здоровье. Он имел медицинский допуск и справку для занятий боксом.

Источник: РЕН ТВ
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