Главный тренер сборной России раскрыл сроки восстановления Двали

Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов назвал сроки восстановления чемпиона Европы Дмитрия Двали.

«Дмитрий в хорошем настроении, восстанавливается. На восстановление может понадобиться месяц или два», — приводит слова Фархутдинова ТАСС.

23-летний боксер получил тяжелые травмы в результате избиения в Феодосии 28 июля. Во вторник спортсмену была проведена операция на поврежденном глазу, врачам удалось сохранить глаз.

Девять участников избиения, которых обвиняют в покушении на убийство, арестованы до 29 сентября.