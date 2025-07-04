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Глава IBA Кремлев призвал не наказывать давшую вейп орангутангу боксера Лучкину

Сергей Ярошенко

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал не наказывать Анастасию Лучкину за инцидент с орангутангом.

«Не нужно наказывать, если человек осознал свою ошибку. Главное, что Анастасия поняла: так ни в коем случае нельзя поступать. Это будет уроком для всех нас. То, с чем ни в коем случае нельзя шутить. Наши братья меньшие не должны страдать из-за хайпа, лайков или просмотров в соцсетях», — напислал Кремлев в своем Telegram-канале.

Анастасия Лучкина предложила электронную сигарету орангутану в&nbsp;зоопарке.Девушка-боксер дала орангутану электронную сигарету. После курения обезьяне стало плохо

Ранее в Сети появился ролик, на котором 24-летняя Лучкина дала орангутангу покурить вейп, после чего состояние животного ухудшилось. Позднее спортсменка, чье поведение осудили в Федерации бокса России, принесла извинения. В крымском парке «Тайган» сообщили, что животное идет на поправку. Лучкину также отчислили из клуба «Боец».

22 июня Лучкина провела профессиональный боксерский поединок в Индии, в котором потерпела поражение. На данный момент спортсменка уже вернулась в Россию.

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Умар Кремлев
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