Рой Джонс-младший хочет тренировать Батыргазиева

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший хочет подготовить олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева к следующему бою.

«Я готов и хочу подготовить Альберта к следующему поединку. Уверен, мы сможем добиться серьезного прогресса и роста. Ему нужно только начать тренироваться со мной», — приводит слова Джонса ТАСС.

Ранее Батыргазиев проиграл нокаутом британцу Джеймсу Дикенсу и не сумел защитить титул временного чемпиона мира по версии WBA и IBA среди профессионалов.