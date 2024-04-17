Инсайдер Глейзер: «Головкина включат в Международный Зал славы бокса»

42-летнего казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина включат в Международный Зал славы бокса, сообщил инсайдер и агент Рик Глейзер.

«Головкина обязательно включат в Международный Зал славы бокса. Он больше уже не будет боксировать на профессиональном уровне. Казахстанец может похвастать абсолютно впечатляющей карьерой в профи боксе», — приводит слова Глейзера Legalbet.kz.

В последнем бою Головкин (42-2-1) проиграл мексиканцу Саулю Альваресу (60-2-2) в поединке за титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA, WBC, WBO, IBF, The Ring во втором среднем весе.

26 февраля 2024 года Головкина назначили президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.