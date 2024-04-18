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Девин Хейни: «Райан Гарсия — клоун. Я выбью из него всю душу»

Девин Хейни раскритиковал своего оппонента Райана Гарсию
Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (31-0) раскритиковал своего оппонента, бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсию (24-1).

«Я собираюсь выбить из него всю душу, я собираюсь уничтожить его в субботу. Смотрите, мир увидит. Клоун, он все еще пьян после прошлой ночи... Мир увидит, как я уничтожу этого чувака. Этот чувак — клоун, он мошенник. Он не настоящий боец. Он не воспринимает этот спорт всерьез, а я — ученик бокса. Я настоящий профессионал, и я это покажу», — сказал Хейни Fight Hub TV.

Хейни и Гарсия подерутся за титул WBC super в первом легком весе 20 апреля в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Девин Хейни
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