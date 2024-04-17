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Костя Цзю: «Очень не хотел, чтобы бой Бетербиева и Бивола состоялся»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился ожиданиями от анонсированного поединка между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Конечно, есть доля грусти, что промоутеры все-таки решили свести Бетербиева и Бивола. Я очень не хотел, чтобы этот бой состоялся. Я в свое время пообещал себе, что не буду драться ни с кем из наших. И у меня получилось это сделать. Но там была другая ситуация, мне никто и не попадался, никто не доходил до этого уровня. А тут оба бойца находятся на высочайшем уровне», — приводит слова Цзю Sport24.

Объединительный бой между чемпионами мира в полутяжелом весе Бетербиевым (версии WBC, IBF, WBO) и Биволом (WBA) пройдет 1 июня в Эр-Рияде.

Источник: Sport24
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Костя Цзю
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