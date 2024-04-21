Гарсия пил алкоголь каждый день во время подготовки к бою с Хейни

Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) признался, что ежедневно употреблял алкоголь в преддверии боя с чемпионом по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни (31-1).

«Кто теперь сумасшедший? Это не у меня были проблемы, а у вас. Я был единственным в здравом уме. Мне плевать, что обо мне говорят люди. Я прошел через огонь и победил Девина Хейни. Я пил каждый день [во время подготовки к бою] и все равно победил его. Я пил каждый день! Я не говорю, что горжусь этим», — сказал Гарсия на пресс-конференции.

Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.