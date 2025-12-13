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13 декабря 2025, 11:34

Фьюри и Джошуа проведут бой на Riyadh Season в 2026 году

Сергей Ярошенко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри проведет поединок с соотечественником Энтони Джошуа в рамках главного события турнира Riyadh Season в 2026 году, сообщает The Ring.

По информации источника, до проведения данного поединка и Фьюри, и Джошуа проведут отдельные поединки в рамках Riyadh Season.

В своем последнем бою, который прошел в сентябре 2024 года, Джошуа уступил нокаутом Даниэлю Дюбуа. Тайсон Фьюри в декабре уступил по очкам в реванше с украинцем Александром Усиком.

На счету 37-летнего Фьюри 34 победы, 2 поражения и 1 ничья за карьеру. У 36-летнего Джошуа — 28 побед при 4 поражениях.

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Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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