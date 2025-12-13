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Агкацев поздравил Гассиева с победой в поединке за титул чемпиона мира WBA

Анастасия Пилипенко

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поздравил боксера Мурата Гассиева с победой в поединке за титул чемпиона мира WBA.

«Поздравляю моего земляка Мурата Гассиева с титулом чемпиона WBA. Видел эту победу своими глазами! Браво» — написал Агкацев в своем Telegram-канале.

12 декабря, Гассиев нокаутировал Кубрата Пулева в шестом раунде и стал чемпионом мира WBA в первом тяжелом весе.

32-летний Гассиев одержал 33-ю победу в карьере при двух поражениях, еще один бой признан несостоявшимся. Рекорд 44-летнего Пулева — 32 победы и 4 поражения.

Мурат Гассиев.Возвращение Железного Осетина. Гассиев нокаутировал Пулева

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