Агкацев поздравил Гассиева с победой в поединке за титул чемпиона мира WBA

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поздравил боксера Мурата Гассиева с победой в поединке за титул чемпиона мира WBA.

«Поздравляю моего земляка Мурата Гассиева с титулом чемпиона WBA. Видел эту победу своими глазами! Браво» — написал Агкацев в своем Telegram-канале.

12 декабря, Гассиев нокаутировал Кубрата Пулева в шестом раунде и стал чемпионом мира WBA в первом тяжелом весе.

32-летний Гассиев одержал 33-ю победу в карьере при двух поражениях, еще один бой признан несостоявшимся. Рекорд 44-летнего Пулева — 32 победы и 4 поражения.