Джошуа и Уайлдер проведут бои 23 декабря в Саудовской Аравии

Британец Энтони Джошуа проведет бой со шведом Отто Валлином 23 декабря в Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

В этот же вечер выступит Деонтей Уайлдер, который подерется с новозеландцем Джозефом Паркером.

В последнем поединке Джошуа нокаутировал финна Роберта Хелениуса в седьмом раунде. Бой состоялся 12 августа на арене The O2 в Лондоне, Англия.

Уайлдер в последнем бою также нокаутировал Хелениуса в первом раунде. Бой состоялся 15 октября 2022 года в Бруклине (Нью-Йорк).