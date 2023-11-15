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Джошуа и Уайлдер проведут бои 23 декабря в Саудовской Аравии

Руслан Минаев
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Британец Энтони Джошуа проведет бой со шведом Отто Валлином 23 декабря в Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

В этот же вечер выступит Деонтей Уайлдер, который подерется с новозеландцем Джозефом Паркером.

В последнем поединке Джошуа нокаутировал финна Роберта Хелениуса в седьмом раунде. Бой состоялся 12 августа на арене The O2 в Лондоне, Англия.

Уайлдер в последнем бою также нокаутировал Хелениуса в первом раунде. Бой состоялся 15 октября 2022 года в Бруклине (Нью-Йорк).

Деонтей Уайлдер
Энтони Джошуа
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