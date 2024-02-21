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21 февраля, 13:38

Флойд Мейвезер: «Мухаммед Али и Шугар Рэй Леонард не лучше меня»

Мейвезер-младший считает, что он до сих пор является лицом бокса
Давид Хачатрян
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Флойд Мейвезер-младший.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) считает, что он до сих пор является лицом бокса.

«Я действительно все еще являюсь лицом бокса. Я благодарен таким парням, как Шугар Рэй Робинсон, Мухаммед Али и Шугар Рэй Леонард, — очень многим, кто проложил мне путь. Но есть только один Флойд Мейвезер. Эти бойцы не лучше меня», — сказал Мейвезер на Pivot Podcast.

Мейвезер завершил карьеру в 2017 году, одолев экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (0-1) техническим нокаутом в 10-м раунде.

Бокс
Флойд Мейвезер-младший
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