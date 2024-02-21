Флойд Мейвезер: «Пакьяо стал знаменитым только потому, что люди поверили, что он свергнет короля»

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) прокомментировал заявление экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) об их выставочном бое в Японии.

«Когда Мэнни Пакьяо говорил об этом, он не должен был этого делать. Я не собираюсь говорить, что он прав, и не собираюсь говорить, что он не прав. Только за то, что он произнес мое имя, они дали мне чек на 4 миллиона долларов. Но помните: он стал знаменитым, потому что говорили, что он может стать тем парнем, который свергнет короля. Произошло ли это? Нет. Было ли мне легко? Безусловно», — сказал Мейвезер на Pivot Podcast.

Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей (116-112, 116-112, 118-110). Бой состоялся 2 мая 2015-го на MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.