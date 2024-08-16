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Сегодня, 12:07

Бадаев: «Вартанян — явный фаворит в бою с Грозиным»

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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев оценил шансы Эдуарда Вартаняна в поединке против Александра Грозина.

«Его бой с Александром Грозиным мне очень интересен, хотя я вижу Вартаняна явным фаворитом. Мне интересно понять, насколько я ошибался в оценке Грозина. Недооценил ли я его. Александр — ленивый полулегковес, который был в легком весе. Полусредний вес сохранит энергию бойцам», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Бой между Вартаняном и Грозиным состоится в турнире «Наше Дело 85».

Источник: MMA.Metaratings.ru
Эдуард Вартанян
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