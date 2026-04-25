Гаджимагомедов, Атаев, Бижамов, Суров, Шумков и Муцольгов проведут бои 4 мая в Петербурге

Чемпионы мира 2025 года Муслим Гаджимагомедов, Шарабутдин Атаев, Всеволод Шумков, Давид Суров, Исмаил Муцольгов и Джамбулат Бижамов проведут поединки 4 мая в Санкт-Петербурге в рамках вечера профессионального бокса «IBA.PRO.

Из всех чемпионов мира-2025 из-за травмы на ринг не выйдет только Илья Попов. Все бои турнира пройдут в зачет IBA.PRO и будут состоять из четырех раундов.

Чемпион мира-2025, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023 Шумков (3-0, КО 1) проведет бой против чемпиона мира и Азии 2019 года Миразизбека Мирзахалилова (4-0, КО 3) из Узбекистана.

Чемпион мира-2025, двукратный чемпион России в тяжёлом весе Суров (1-0, КО 1) выйдет на ринг против мексиканца Кевин Мартинеза (14-1, КО 10). А чемпион мира-2025, а также победитель чемпионата и Кубка России 2025 года Муцольгов (1-0) встретится с Артушем Оганнисяном (6-0, КО 5) из Армении.

Соперники единственного в истории отечественного бокса трёхкратного чемпиона мира, чемпиона Европы-2024, финалиста Олимпийских игр-2020, победителя Европейских игр-2019, обладателя пояса WBA в бриджервейте Гаджимагомедова (6-0, КО 3), двукратного чемпиона мира, чемпиона Европы-2024 Атаева (8-0, КО 5) и чемпиона мира-2025, финалиста чемпионата мира-2021 и Европы-2024 Бижамова (3-0) будут объявлены позднее.

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