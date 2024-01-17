Энтони Джошуа: «Усик победит Фьюри»

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) рассказал, что он хотел бы провести бой против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0), но считает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) его победит.

«Это будет хороший бой. Я думаю, Усик одержит верх. По правде, меня это не очень волнует. Я просто хочу, чтобы они оба были здоровы и смогли покинуть ринг. Это тяжелый поединок. Что касается того, как все пройдет, то это никак не повлияет на мою жизнь. Я не из тех фанатов, которые начинают плакать из-за того, что кто-то выиграл или проиграл. Удачи им обоим. С кем бы я хотел сразиться? Скорее всего, с Тайсоном Фьюри. Думаю, это лучший бой для болельщиков и для меня самого», — сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

Фьюри и Усик подерутся 17 февраля на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.