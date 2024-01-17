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Сегодня, 14:06

Хасим Рахман: «Бивол проиграет Бетербиеву»

Давид Хачатрян
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Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахман (50-9) не сомневается в победе чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) над чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

«Это было прекрасное выступление. Он (Бетербиев. — Прим. «СЭ») сделал то, что должен был сделать; он сохранил свою безупречную серию побед нокаутом. Любой, кто выйдет с ним на ринг, заснет. А если не заснет, то бой остановит его угол, — сказал Рахман в интервью Fighthype. — Каждый соперник Бетербиева будет принимать тяжелые удары, и им будет больно. Вот почему они ищут оправдания, чтобы избежать боя с ним. Объединение должно состояться, но если оно состоится, Бивол проиграет.

У Артура Бетербиева отличные боксерские навыки, потрясающий любительский опыт, он ездил на две Олимпиады. У него отличные навыки, но никто еще не понял их, потому что его сила настолько разрушительна, что выходит на первый план».

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Хасим Рахман
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