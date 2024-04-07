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Сегодня, 11:18

Энтони Джошуа надеется подраться с победителем боя Фьюри — Усик

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3) заявил, что не планирует никаких поединков, пока не подерутся чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) и чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0).

«Нет, я не знаю, кто может стать моим соперником, но в команде мне говорят: «Будь терпеливым, потому что у нас есть бой Тайсона Фьюри против Александра Усика за все пояса». Надеюсь, после этого боя я смогу получить свою возможность», — сказал Джошуа на Jonathan Ross Show.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга.

Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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