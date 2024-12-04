Емельяненко может провести бой против олимпийского чемпиона Чахкиева

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко может провести поединок против олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.

«Это был бы интересный поединок. Я выразил готовность к такому бою. Дело за Рахимом и организаторами», — сказал Емельяненко ТАСС.

Емельяненко проведет ближайший поединок 21 декабря на турнире National Fighting League в Ингушетии. В настоящий момент боец проходит в регионе реабилитацию.