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Кравцов — о реванше Бетербиева и Бивола: «Кто сильнее, тот пусть и выиграет»

Диана Андрющенко
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Глава тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов ответил на вопрос, кому отдает предпочтение во втором поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Это оба российские боксеры, я ни за кого не болею, чтобы выиграл Бивол или Бетербиев. Я знаком с обоими спортсменами и у нас хорошие, добрые отношения. Кто сильнее, тот пусть и выигрывает», — цитирует Кравцова Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что реванш между Бетербиевым и Биволом состоится в Саудовской Аравии 22 февраля. По итогам первого поединка победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев. Бой длился все 12 раундов.

Артур Бетербиев. Бетербиев и Бивол проведут реванш. Пока это самый интригующий бой 2025-го

Источник: Vprognoze.ru
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Эдуард Кравцов
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