Получивший российское гражданство Джонсон проведет бой в Ингушетии

Боксер Кевин Джонсон проведет следующий бой в мае в Ингушетии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.

По данным источника, сейчас Джонсон занимается трудоустройством в Самаре.

44-летний боксер получил российское гражданство 9 января. На счету Джонсона 36 побед, 21 поражение и две ничьих за профессиональную карьеру.

16 февраля на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» спортсмен провел первый бой в статусе российского гражданина. Ему противостоял 32-летний ирландец Шон Тернер. Поединок проводился в перчатках MMA по правилам бокса (четыре раунда по три минуты) и завершился победой Джонсона техническим нокаутом.