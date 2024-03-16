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16 марта, 11:24

Получивший российское гражданство Джонсон проведет бой в Ингушетии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боксер Кевин Джонсон проведет следующий бой в мае в Ингушетии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.

По данным источника, сейчас Джонсон занимается трудоустройством в Самаре.

44-летний боксер получил российское гражданство 9 января. На счету Джонсона 36 побед, 21 поражение и две ничьих за профессиональную карьеру.

16 февраля на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» спортсмен провел первый бой в статусе российского гражданина. Ему противостоял 32-летний ирландец Шон Тернер. Поединок проводился в перчатках MMA по правилам бокса (четыре раунда по три минуты) и завершился победой Джонсона техническим нокаутом.

Источник: ТАСС
Кевин Джонсон
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