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Сегодня, 14:05

Эдди Хирн назвал единственный способ победить Теренса Кроуфорда

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0) можно победить, если заставить его драться не в своей весовой категории.

«Теренс Кроуфорд должен стремиться к величию, искать самые громкие бои. Очевидно, что бой с Канело — это финансово выгодный для него поединок. Но как бы ни был хорош Теренс Кроуфорд, я думаю, что единственный способ победить его — это подраться с ним не в его весе. И я думаю, что в бою с Канело он проиграет. Кроуфорд говорит, что он будет драться во втором среднем весе, но Канело выйдет на ринг в весе полутяжеловеса. Не хотелось бы, чтобы Теренса побили только потому, что он слишком маленький», — сказал Хирн Fight Hub TV.

Кроуфорд победил Эррола Спенса (28-1) техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Теренс Кроуфорд
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