Джо Роган — о Бетербиеве: «Этот человек затягивает людей в ад»

Комментатор UFC Джо Роган оценил 20-ю победу в профессиональной карьере чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0), который досрочно победил Каллума Смита (29-2).

«Этот человек затягивает людей в ад. У Бетербиева 20 боев и 20 нокаутов. Он стал первым, кто посадил на канвас Каллума Смита. Надеюсь, он получит супербои, которые заслуживает, прежде чем уйдет на пенсию, и надеюсь, что люди оценят, насколько необычайно страшны его стиль и навыки», — написал Роган в соцсетях.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.