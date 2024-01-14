Хрюнов — о победе Бетербиева: «Это торжество самодисциплины, мастерства и природного таланта Артура»

Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева в поединке против бывшего чемпиона WBA в суперсреднем весе Каллума Смита.

«Это торжество самодисциплины, мастерства и природного таланта Артура. Я уже не раз говорил, что Артур обладает невероятной физической силой. Эта сила, которую он получил с рождения, живя в условиях, когда нужно было очень много работать физически. Благодарность его родителям, и, действительно, что касается бокса, Артур просто великий мастер», — сказал Хрюнов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.