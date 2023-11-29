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Джеймс Тони: «Усик — это самый настоящий мусор. В мою эпоху его бы уничтожил любой простофиля»

Давид Хачатрян
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Джеймс Тони.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Джеймс Тони (77-10), выступавший с 1988 по 2017 год и известный своими защитными навыками, скоростью рук и стойкостью, раскритиковал чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0).

«Тайсону Фьюри должно быть стыдно за свое выступление в бою с Франсисом Нганну. Он ведь лучший супертяжеловес мира в данный момент. Потом идут Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа. Если честно, не знаю, кто там есть еще.
Усик — это самый настоящий мусор. Он просто оказался в нужное время и в нужном месте. В мою эпоху его бы уничтожил любой простофиля. Честно говоря, любого современного боксера уничтожили бы в мое время. Да и в 1970-е или 1980-е тоже», — сказал Тони в интервью Marco Boxing.

Тайсон Фьюри (34-0) и Усик должны подраться 17 февраля 2024-го на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Джеймс Тони
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