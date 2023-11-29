Исмаилов — о поединке с Минеевым: «Бою быть!»

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) встретился с главой лиги AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым и сообщил, что его бой с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1) по правилам бокса состоится.

«Бою быть! Минееву теперь надо будет потерпеть не два раунда по пять минут, а три по три и первую минуту четвертого раунда! Я же, в свою очередь, собираюсь напасть на него, как и всегда. А хватит ли меня на восемь раундов?! Интрига», — написал Исмаилов в соцсетях.

Исмаилов проиграл Минееву в реванше в турнире AMC Fight Nights 105, который состоялся 16 октября 2021 года. Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде, хотя проиграл первые два раунда.