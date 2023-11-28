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Сегодня, 17:50

Бой Алексея Егорова и Джо Джонса возглавит матчевую встречу Россия — США

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший обладатель пояса WBA Gold в первом тяжелом весе россиянин Алексей Егоров (12-1, КО 8) 16 декабря в Москве встретится с американцем Джо Джонсом (14-9, КО 10). Этот поединок возглавит матчевую встречу «Ночь чемпионов IBA. Россия против США».

В активе 28-летнего Джонса бои с Джуниором Энтони Райтом, Джоуи Дайвеко, Дериком Миллером-мл и другими. В своем последнем поединке Джонс в октябре единогласным решением судей выиграл у Вернона Веббера. Джонс впервые будет боксировать за пределами США.

Эти соревнования пройдут в рамках очередного турнира «Ночь чемпионов IBA», организованного промоутерской компанией «Союз» при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

Матчевая встреча между командами России и США пройдет в формате профессионального бокса, и поединки будут состоять из четырех раундов по три минуты.

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